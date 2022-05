Reprezentantii Institutiei Avocatul Poporului si ai Avocatului Copilului - Biroul Teritorial Brasov acorda audiente in Municipiul Sfantu Gheorghe

Reprezentantii Institutiei Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Brasov vor acorda audiente covasnenilor, in data de 16 mai 2022, incepand cu ora 10,00.Audientele vor avea loc la sediul Institutiei Prefectului Judetului Covasna, in Municipiul Sfantu Gheorghe. Persoanele interesate sunt invitate sa se inscrie in audienta, personal sau telefonic, la sediul Institutiei Prefectului Judetului Covasna sau la numarul de telefon al Biroului Teritorial Brasov al institutiei Avocatul Poporului - ... citeste toata stirea