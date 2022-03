Restaurantele, scutite de taxa de participare la Zilele Sfantu Gheorghe 2022

Restaurantele din Sfantu Gheorghe care vor avea stand la Zilele orasului nu vor mai plati taxa de participare anul acesta. Decizia a fost luata de autoritati ca forma de sprijin pentru aceste afaceri, afectate dupa cei doi ani de pandemie. Vor fi aproximativ opt locatii in centrul orasului care vor fi puse la dispozitia acestora.Punctele de alimentatie publica, in jur de 8 la numar, vor fi amplasate pe strada Libertatii, in fata Casei cu Arcade, dar si in parcarea fostului hotel Bodoc. Vor fi ... citeste toata stirea