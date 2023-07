Un barbat de 40 de ani a fost oprit, sambata, 22 iunie, pentru un control de politistii din Targu Secuiesc, moment in care oamenii legii au constatat ca acesta nu avea permis de conducere. Ulterior, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a refuzat sa ii fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.Soferul, fara permis de conducere, se afla pe strada Kanta din Targu Secuiesc in momentul in care a fost oprit de politisti."In data de 22 iulie 2023, in jurul orei 05:50, ... citeste toata stirea