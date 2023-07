Un barbat de 45 de ani din Sfantu Gheorghe a fost retinut pentru 24 de ore si s-a deschis dosar penal pe numele lui dupa ce a incalcat un ordin de protectie. Victimele violentei domestice trebuie sa stie ca sunt incurajate sa spuna "STOP!" si sa ceara ajutor.Barbatul de 45 de ani se afla in interiorul locuintei in momentul in care oamenii legii au ajuns la fata locului, desi trebuie sa pastreze o distanta de cel putin 100 de metri fata de victima si fata de casa acesteia."La data de 24 ... citeste toata stirea