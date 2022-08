Retinut pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului

La data de 9 august a.c., in jurul orei 23.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca, pe strada Lunca Oltului din municipiul Sfantu Gheorghe, a avut loc un accident rutier cu victima.Politistii din cadrul Biroului Rutier s-au deplasat la locul faptei, iar in urma verificarilor efectuate, au stabilit ca, in jurul orei 23.00, un autoturism a surprins si a accidentat un barbat de 54 de ani care se deplasa pe bicicleta.Dupa ... citeste toata stirea