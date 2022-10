Retinut si cercetat penal dupa ce si-a dat pantalonii jos in magazin

Un barbat in varsta de 36 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat sub masura controlului judiciar, dupa ce saptamana trecuta a intrat intr-un magazin din Targu Secuiesc si s-a dezbracat de pantaloni si lenjerie intima in fata clientilor, printre care se aflau si copii. Politistii au deschis dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna informeaza ca au fost sesizati despre caz joia trecuta, in jurul ... citeste toata stirea