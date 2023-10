Doua persoane au fost retinute de politisti si sunt acuzati de trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce oamenii legii au descoperit culturi de canabis in apropiere de Valea Crisului.Redam in continuare comunicatul de presa transmis sambata de IPJ Covasna:La data de 6 octombrie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Covasna, au pus in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara, in ... citeste toata stirea