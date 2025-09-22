Editeaza

Rita Bacs: "Intotdeauna iesim in evidenta din multime, alegerea noastra e cum o facem"

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:00
18 citiri
Rita Bacs are 16 ani si este eleva in clasa a XI-a la Liceul "Berde Aron" din Sfantu Gheorghe. Ea a reusit sa isi faca un nume in lumea Ju Jitsu-ului romanesc si international. Sportiva de doi ani la clubul Show Time, sectia Jiu Jitsu, Rita a devenit campioana balcanica dupa doar un an de practica, iar anul acesta si-a adaugat in palmares titlul de campioana nationala la categoria U18 - 48 kg, medalia de campioana europeana la Combat Games si titlul de vicecampioana la Campionatul European ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Sepsi OSK, a patra victorie consecutiva in Liga 2
Inceputul de meci a gasit echipa gazda atacand in valuri, dar fara sa creeze pericol la poarta ...
Opt caini eutanasiati la Campul Frumos: respectarea legii sau cruzime?
Opt caini din adapostul de la Campul Frumos au fost eutanasiati miercuri, 17 septembrie. Vestea a ...
Primaria vrea sa recupereze de la constructor peste 1,1 milioane de lei, bani cheltuiti pe containere modulare la Colegiul "Mihai Viteazul"
Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe intentioneaza sa oblige firma responsabila de lucrarile de ...
ActualitateBusinessSportLife Show