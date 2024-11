Ro-Alert: 3 ursi vazuti in zona Lunca Oltului

Autoritatile au emis duminica dimineata, inainte de ora 8:00, un mesaj Ro-Alert prin care semnalau prezenta a trei ursi in zona strazii Lunca Oltului din Sfantu Gheorghe."A fost semnalata prezenta a trei ursi in localitatea Sfantu Gheorghe zona Lunca Oltului! Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animal si nu incercati sa va fotografiati cu ... citește toată știrea