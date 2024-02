RO-ALERT la Micfalau: un urs a intrat in localitate

Locuitorii din zona comunei Micfalau au primit astazi, 28 februarie, un mesaj RO-ALERT care ii indeamna sa ramana in case, pentru ca in localitate a fost semnalata prezenta unui urs. Acesta este al patrulea avertisment RO-ALERT transmis in judetul Covasna in acest an, care avertizeaza locuitorii cu privire la prezenta ursilor. Alte patru mesaje de avertizare au fost date din cauza lupilor."A fost semnalata prezenta unui urs in localitatea Micfalau! Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati ... citește toată știrea