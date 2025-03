ROADPOL - Seatbelt: Politia rutiera verifica respectarea purtarii centurii

In perioada 10 - 16 martie, in conformitate cu Programul Operatiunilor Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL) pentru anul 2025, politistii Serviciului Rutier, impreuna cu colegii din cadrul structurilor de ordine publica, desfasoara actiuni menite sa reduca numarul accidentelor rutiere si sa contribuie la mentinerea unui climat de siguranta pe drumurile publice.Pentru atingerea acestor obiective, politistii vor institui filtre rutiere in zonele cu risc ridicat de accidente si ... citește toată știrea