In contextul petitiilor primite pe tema cresterii populatiei de urs brun in Romania si a pericolului pe care il reprezinta pentru oameni si bunurile lor, o delegatie a Comisiei pentru Petitii (PETI) din cadrul Parlamentului European s-a aflat marti, 16 mai a.c., in vizita de lucru in judetul nostru. La sediul Consiliului Judetean Covasna, reprezentantii PETI au analizat petitia prin care presedintii Consiliilor Judetene Covasna, Harghita, Mures si Brasov au semnalat problemele cauzate de ... citeste toata stirea