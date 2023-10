Tariful maximal pentru serviciul public de transport persoane in regim de taxi pe raza municipiului Sfantu Gheorghe va fi majorat. Consiliul Local a aprobat joi o hotarare care arata ca pe timp de zi, pragul maxim va fi de 4,60 de lei/km cu TVA inclus, in timp ce noaptea va fi de 6,90 lei/km.Decizia a fost luata la solicitarea Asociatiei Taximetristilor Independenti SUGAS."Asociatia taximetristilor ne-a solicitat cresterea acestui plafon maximal. Se doreste ca pretul sa fie sub 4,60 de lei ... citeste toata stirea