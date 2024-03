S-a incheiat proiectul TulipRide - Program de dezvoltarea motricitatii calare pentru copii si tineri vulnerabili, in risc de marginalizare sociala

S-a incheiat proiectul TulipRide, desfasurat pe o durata de 18 luni de catre Clubul de Echitatie Tulipan, avand ca scop cresterea capacitatii si a abilitatilor pentru o viata independenta in randul a 50 de copii si tineri vulnerabili, in risc de marginalizare sociala.In comuna Arcus din judetul Covasna, in perioada septembrie 2022 - martie 2024, un numar total de 50 de copii si tineri cu varste cuprinse intre 3 si 18 ani au participat la sedinte de dezvoltarea motricitatii calare. Dintre ... citește toată știrea