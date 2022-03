S-a infiintat prima asociatie de tineret din Valea Mare

"Din suflet pentru valeni" este prima asociatie de tineret infiintata in Comuna Valea Mare. Toti cetatenii sunt invitati sa se implice in activitatile care vor avea loc, conform unei postari de pe Facebook, semnata de primarul Bogdan Stefan Marin. Edilul spune ca era necesara o asociatie de tineri, pentru ca este nevoie de o adaptare la cerintele secolului in care traim."Dragi valeni, venim cu o informatie frumoasa si importanta pentru noi, toti locuitorii comunei Valea Mare. Inca din ... citeste toata stirea