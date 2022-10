S-a semnat contractul de finantare pentru proiectul de canalizare din Bodoc

Comuna Bodoc este prima din judet care a semnat contract de finantare prin Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny", sustine edilul Fodor Istvan. Este vorba despre proiectul denumit "Infiintarea sistemului de canalizare menajera in satele Olteni si Zalan, comuna Bodoc, jud. Covasna", in valoare de aproape 13 milioane de lei. Autoritatile locale si-ar dori ca lucrarile sa inceapa in primavara anului viitor."Sa stiti ca, din judetul Covasna, primul care a semnat pe "Anghel ... citeste toata stirea