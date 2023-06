In luna mai, anul curent, am lansat proiectul "pRObleMA? - proiect de sensibilizare impotriva prejudecatii fata de romi", care se compune din patru mari pachete de activitati si este co-finantat de AFCN. In prima faza a proiectului am lansat un concurs de creatie vizuala la care am primit 115 de lucrari de la 71 de autori din 12 orase din Romania. Despre decizia juriului compus din trei membri si despre motivul alegerii celor trei castigatori am scris in acest articol.Paralel cu apelul de ... citeste toata stirea