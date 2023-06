Un barbat s-a rasturnat cu masina intr-un sant, marti noaptea, in 27 iunie, in afara localitatii covasnene Batanii Mari. Politistii au stabilit ulterior ca soferul, in varsta de 31 de ani, consumase bauturi alcoolice. Barbatul a fost transportat la spital pentru ingrijiri.Accidentul a avut loc pe Drumul Judetean (DJ) 122."In data de 27 iunie 2023, in jurul orei 23:15, politistii din cadrul Politiei Orasului Baraolt au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ122, in ... citeste toata stirea