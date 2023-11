Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe si Casa de Cultura "Konya Adam" organizeaza si anul acesta traditionalul Targ de Craciun in Piata Centrala a orasului, in perioada 16-23 decembrie 2023. Evenimentul defineste de ani de zile aspectul si atmosfera orasului in preajma sarbatorilor de iarna: targul variat cu produse artizanale si programe culturale colorate aduce o adevarata atmosfera de sarbatoare in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe.In conformitate cu ordinul de urgenta intrat in vigoare ... citeste toata stirea