Asociatia Scoala Iubirii Divine din Targu Secuiesc a prezentat, in cadrul unei conferinte de presa, luni, 15 mai a.c., proiectul intitulat "Voice&Hug - copiii auziti si imbratisati", precum si obiectivele si rolul asociatiei in viata locala. Au avut loc discutii despre probleme de interes public, despre protejarea copiilor nostri, despre reducerea bullying-ului in scoli si despre un viitor fara violenta.Prin activitatile pe care le desfasoara, asociatia incearca sa reduca violenta de tip ... citeste toata stirea