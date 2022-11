"Sa impachetam grija" intr-o cutie de pantofi

Asociatia "L.A.B. Eletmento Kupakok" din Sfantu Gheorghe a lansat o noua campanie umanitara, "Sa impachetam grija", prin care vor fi ajutate 70 de familii nevoiase, in preajma Sarbatorii Sfinte a Craciunului. Cei care vor sa doneze trebuie sa gaseasca o cutie de pantofi goala, in stare buna, sa puna in ea cadouri si sa o impacheteze frumos.Se pot dona jucarii, rechizite scolare, carti, produse de igiena, haine de iarna, dulciuri, insa nu sunt permise alimente perisabile, lichide, fructe, ... citeste toata stirea