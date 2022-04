Saint George's Got Talent isi asteapta participantii pentru editia 9

A 9-a editie a evenimentului Saint George's Got Talent, organizata in cadrul Curtii Tinerilor, la Zilele Sfantu Gheorghe, isi asteapta participantii talentati. Coordonatorii au lansat un formular de inscriere online. Preselectiile vor avea loc vineri, 29 aprilie de la ora 17:30, iar finala duminica, 1 mai de la ora 20:00."Scopul evenimentului este de a oferi tinerilor talentati sansa de a-si arata talentul pentru public. Evenimentul a fost organizat pentru prima data in 2013 pe modelul ... citeste toata stirea