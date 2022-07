SAJ Covasna a primit donatie 10 genti de prim ajutor, fabricate de cea mai noua firma din Sfantu Gheorghe

Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Covasna a primit o donatie constand in 10 rucsacuri speciale create de cea mai noua firma infiintata la Sfantu Gheorghe, Becatex SRL. Administratorii companiei, care si-a deschis marti, 12 iulie, oficial portile, le-au transmis reprezentantilor SAJ si ca vor oferi gratuit si mentenanta acestor genti utile in situatiile de urgenta."Sunt patru genti destinate echipajului de tip C, adica celui cu medic si sase pentru ambulanta de tip B, celui cu asistent in ... citeste toata stirea