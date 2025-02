Salariul mediu in judetul Covasna a crescut cu 10% anul trecut, insa este sub media nationala

In judetul Covasna, salariul mediu net a crescut cu aproximativ 400 de lei in ultimul an si a ajuns la 4.125 de lei in 2024, ceea ce reprezinta o crestere de 10,8% fata de 2023. Cu toate acestea, ramane sub media nationala de 4.479 de lei, iar judetul se afla in a doua jumatate a clasamentului si ocupa locul 31 din 42 de judete. In timp ce statistica arata o imbunatatire, realitatea economica locala ii determina pe unii tineri sa caute oportunitati mai bune in orase mai mari. In acelasi timp, ... citește toată știrea