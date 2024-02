Salariul mediu in judetul Covasna in 2023, sub media nationala

Salariul mediu in judetul Covasna a fost de 3.687 de lei in 2023, mai mic decat media pe tara (3.923 de lei). Totusi, dintre cele 42 de judete, Covasna de afla pe locul 24 in clasament, adica aproape la mijloc. Potrivit datelor INS, analizate de redactia noastra, salariul mediu pe judet a crescut cu 11,5% fata de anul 2022. Cu toate acestea, unii tineri din judet spun ca aceasta crestere nu se simte in buzunarele lor, deoarece preturile au crescut si ele.Potrivit datelor INS, in 2022, ... citește toată știrea