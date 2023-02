Salvari miraculoase la o saptamana dupa cutremurele devastatoare din Turcia si Siria

Echipele de salvatori au reusit, in mod miraculos, sa extraga de sub daramaturi supravietuitori ai cutremurelor catastrofale care au lovit sudul Turciei si Siria vecina, la o saptamana dupa producerea acestora, transmite AFP.Aceste salvari sunt nesperate pentru ca s-au produs cu mult dupa expirarea perioadei initiale de 72 de ore, considerata cruciala pentru sansele de supravietuire ale persoanelor ramase blocate sub daramaturi.In cursul noptii de duminica spre luni, sapte persoane au fost ... citeste toata stirea