In urma unor controale efectuate la sfarsitul lunii noiembrie, la depozitele unor societati comerciale din municipiul Targu Secuiesc si orasul Covasna, au fost aplicate 12 sanctiuni contraventionale cu amenda in suma totala de 60.000 de lei. Acestea au fost impuse pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul silvic, constatandu-se ca mai mult material lemnos a fost expediat si transportat fara documente legale de provenienta.S-au confiscat 279,643 metri cubi de material lemnos. ... citeste toata stirea