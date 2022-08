Sanctuarul Lillus, a doua sansa pentru suflete abandonate, devine realitate

Asociatia pentru caini fara stapan AMY din Sfantu Gheorghe avanseaza cu planurile de a construi in judetul Covasna un sanctuar pentru animalele abandonate. Demersurile sunt in toi: exista un teren achizitionat, un nume - Lillus, planuri puse la punct si alte mici investitii realizate. Dar, asa cum este de asteptat, un obiectiv atat de mare si atat de frumos are nevoie si de sprijin din partea oamenilor de bine, atat financiar, cat si de alta natura.Dupa ce renumita asociatie pentru caini fara ... citeste toata stirea