Toate femeile cu varste cuprinse intre 24 si 64 de ani din localitatile covasnene Sanzieni, Zagon, Zabala si Ghelinta sunt asteptate sa ia parte la screeningul de cancer de col uterin. Caravana mobila va ajunge in aceste zone din judet in perioada 1-3 august. Cancerul de col uterin poate fi prevenit aproape 100%, daca este depistat la timp, se arata intr-un comunicat de presa transmis redactiei noastre.Caravana mobila va ajunge in cele patru localitati covasnene dupa urmatorul program: ... citeste toata stirea