"Saptamana aventurii educationale" la Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi"

Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi" din Sfantu Gheorghe isi deschide portile pentru a intampina viitorii elevi in cadrul unui eveniment special intitulat "Saptamana aventurii educationale". In zilele de 24 si 25 aprilie, intre orele 9:00 si 13:00, sunt asteptati toti cei care sunt interesati de oferta educationala din anul 2024-2025."Saptamana aventurii educationale" este conceputa ca o calatorie in universul meseriilor. Participantii vor avea ocazia sa exploreze diverse specializari, cum ... citește toată știrea