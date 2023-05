In perioada 22-26 mai 2023, la nivel national, se deruleaza "Saptamana prevenirii criminalitatii - 2023", eveniment care va consta in organizarea de activitati informativ-preventive, destinate constientizarii cetatenilor cu privire la necesitatea adoptarii unor masuri de autoprotectie, in scopul evitarii victimizarii lor, dar si a cunoasterii consecintelor care decurg din comiterea de infractiuni.Actiunile vor fi derulate la nivelul I.P.J. Covasna de catre structura de prevenire a ... citeste toata stirea