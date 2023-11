In perioada 27 noiembrie 2023 - 12 ianuarie 2024, I.P.J. Covasna desfasoara activitati in cadrul campaniei de prevenire a victimizarii persoanelor - "Sarbatori in siguranta", campanie derulata la nivel national.Scopul acesteia il reprezinta cresterea gradului de siguranta a populatiei in raport cu diverse forme de manifestare a infractionalitatii, specifice sarbatorilor de iarna.Activitatile se vor desfasura in unitati de invatamant si in proximitatea acestora, precum si in spatii publice ... citeste toata stirea