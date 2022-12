"Sarbatori in siguranta" - campanie destinata prevenirii victimizarii pe perioada sarbatorilor de iarna

In perioada 28 noiembrie 2022 - 06 ianuarie 2023 structurile Politiei Romane desfasoara la nivel national campania de prevenire a victimizarii persoanelor - "Sarbatori in Siguranta".Scopul campaniei il reprezinta cresterea gradului de siguranta a populatiei in raport cu diverse forme de manifestare a infractionalitatii specifice sarbatorilor de iarna.Activitatile circumscrise se vor desfasura in spatii publice intens circulate (piete, centre comerciale), spatii extrascolare, pe doua ... citeste toata stirea