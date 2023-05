Reprezentantii Adapostului de caini din Campu Frumos au fost prezenti in zilele de sambata si duminica in Parcul Elisabeta, alaturi de cativa blanosi dornici de atentie, joaca si mangaiere. Sase dintre ei, patru pui si doi adulti, si-au gasit o familie. Urmatoarea actiune de acest fel va avea loc de Ziua Copilului, pe 1 iunie, tot in parcul central.Trecatorii au putut sa se joace si sa ii admire pe cateii din tarc, iar copiii au avut parte si de activitati interesante, organizate de ... citeste toata stirea