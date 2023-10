In prima saptamana a lunii octombrie, Politia Locala Sfantu Gheorghe a trecut din nou la ridicarea masinilor abandonate pe strazile din municipiu. Un vehicul este considerat abandonat daca este evident ca nu a mai fost mutat din acelasi loc o perioada lunga de timp, nu are inspectia tehnica periodica (ITP) valabila, iar proprietarul nu l-a ridicat in termen de 10 zile lucratoare, in ciuda faptului ca a fost somat in acest sens.Pe parcursul saptamanii trecute, 6 vehicule au fost ridicate si ... citeste toata stirea