Romania a trimis in Grecia, in total, 92 de pompieri romani pentru a ajuta autoritatile de acolo in lupta cu incendiile de vegetatie. Dintre acestia, sase salvatori sunt de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, a transmis, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, purtatorul de cuvant al institutiei, Alexandru Marian Rechitean.Pompierii covasneni se lupta cu incendiile de padure care au izbucnit in Grecia."Avem un echipaj de interventie format din sase pompieri ... citeste toata stirea