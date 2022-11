Satul Saramas, conectat la sistemul de apa si canalizare

Autoritatile au reusit sa puna in functiune sistemul de apa si canalizare pentru satul Saramas, din comuna Barcani. Edilul Nicolae Pastor spune ca toti cei care doresc se pot bransa acum la sistem. Totodata, primarul a anuntat ca localitatea inca are bani de dat firmei care a realizat lucrarile."Apa si canalizare in localitatea Saramas! Dupa foarte multe eforturi (adaptari de proiect, suplimentari de materiale/foarte multe cheltuieli extra, dispozitii de santier), am reusit intr-un final sa ... citeste toata stirea