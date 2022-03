Scoala cu clasele I-VIII din Belin va fi reabilitata si mansardata

Autoritatile din Comuna Belin au in plan sa reabiliteze si sa mansardeze scoala cu clasele I-VIII din localitate, conform unei licitatii publicate pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Viceprimarul, Ferencz Zoltan sustine ca lucrarile ar trebui sa se incheie in 12 luni de la inceperea acestora.Banii pentru aceasta investitie au venit de la Compania Nationala de Investitii (CNI)."Investitia ar trebui sa se termine in maximum 12 luni de la semnarea contractului. Suma a fost ... citeste toata stirea