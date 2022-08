Scoala Speciala din Sfantu Gheorghe isi muta temporar sediul din Piata Kalvin in strada Esigaretei. Decizia a fost luata oficial de Consiliul Judetean Covasna in cea mai recenta sedinta, pe fondul faptului ca unitatea de invatamant a intrat in reabilitare totala.Hotararea adoptata luni de consilierii judeteni prevede: "Se aproba darea in administrarea Scolii Gimnaziale Speciale Sfantu Gheorghe a unei parti din teren in suprafata de 2600 mp si a constructiilor C1 - cabina poarta si C2 - ... citeste toata stirea