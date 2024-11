Screening gratuit pentru cancerul de prostata, la Spitalul Judetean

In perioada 18 - 22 noiembrie, specialistii Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe organizeaza o noua actiune de screening pentru depistarea cancerului de prostata. Controlul este gratuit.Pot participa barbatii de peste 45 de ani, care nu sunt inscrisi in evidenta urologica a unitatii medicale."Noiembrie este luna de constientizare a cancerului de prostata asa ca ne concentram pe preventie si pe educatie sanitara. Credem ca este important ca din ce in ce ... citește toată știrea