"Scutul Padurii" in zona Intorsurii: Amenzi de 12.000 de lei si confiscari de lemn

Operatiunea "Scutul Padurii" a scos la iveala noi nereguli in domeniul silvic. In urma unor controale desfasurate in Intorsura Buzaului si localitatile invecinate, politistii au aplicat sanctiuni si au dispus confiscarea unor cantitati de materialului lemnos.Actiunea a avut loc in orasul Intorsura Buzaului si in comunele Barcani, Sita Buzaului, Dobarlau si Valea Mare si a fost coordonata de politistii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, impreuna cu specialisti din cadrul ... citește toată știrea