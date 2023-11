Primaria Municipiului Targu Secuiesc, in parteneriat cu Fundatia Wegener Pro Sanitate, au lansat, pentru a doua oara, un concurs ce are ca scop desemnarea celei mai delicioase turte dulci din orasul breslelor. Este important de mentionat ca in competitie nu pot fi inscrise turte dulci vandute in comert si se pune accent pe traditia prepararii acesteia in casa. Deliciile vor fi evaluate cu atentie de catre un juriu profesionist.Pe langa participarile individuale, sunt incurajate si inscrierile ... citeste toata stirea