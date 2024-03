Se da startul inscrierilor la concursul "Din istoria Jandarmeriei Romane"

Esti elev de gimnaziu sau liceu si iti place istoria? Inscrie-te la concursul "Din istoria Jandarmeriei Romane" si pune-ti cunostintele la incercare intr-o competitie plina de provocari si surprize!"Din istoria Jandarmeriei Romane", editia a VI-a, are loc in contextul celebrarii zilei Jandarmeriei Romane si este nu doar un concurs de istorie, ci si un eveniment captivant care te poarta intr-o calatorie in timp, prin cele mai importante momente istorice ale institutiei Jandarmeriei. ... citește toată știrea