Se deschide sezonul de scufundari la Centrul de cercetari subacvatice de la Dalnic; beraria subacvatica - unica in tara

Sezonul de scufundari in lacul artificial My Lake, aflat in incinta Centrului de cercetari subacvatice de la Dalnic, se va deschide saptamana viitoare, turistii fiind asteptati aici, pe tot parcursul verii, cu diverse surprize si programe.Coordonatorul centrului, Szabo Kolos, a declarat pentru AGERPRES ca lacul de la Dalnic este locul ideal pentru a scapa de canicula verii si a petrece cateva zile de vacanta in natura, oaspetii putandu-se caza in corturi si participa la cursuri teoretice si ... citește toată știrea