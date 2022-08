Se pregatesc noi restrictii temporare de circulatie la Sfantu Gheorghe

Vizita constructorului la podul de pe strada Gabor Aron din Sfantu Gheorghe, programata joi, 11 august, va decide ce restrictii de circulatie vor intra in vigoare in aceasta zona, atunci cand vor incepe lucrarile de consolidare. Autoritatile spera ca acestea vor incepe in septembrie."Lucrarea este contractata. Maine (n.r. 11 august a.c.) va avea loc o vizita la fata locului impreuna cu constructorul, cand se va decide ce reglementare de circulatie se va face pe timpul construirii si, in ... citeste toata stirea