Sechelele COVID-ului: "Problema cea mai stringenta este ca pacientii vin tarziu"

Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe fac din nou apel la cetatenii judetului Covasna sa mearga la medic din timp si sa nu amane vizita la specialisti, pentru ca intarzierile scad din succesul tratamentului. Mesajul vine in contextul in care, chiar daca pandemia a trecut, se constata in continuare o reticenta din partea bolnavilor, care ajung la medici in stare foarte grava. Statisticile arata ca a crescut durata medie de spitalizare cu aproape o zi si jumatate. ... citeste toata stirea