Secret Santa: curiozitati si idei

Textul a fost publicat prima data in Revista OCV, editia 4638, din 13 - 19 decembrie 2024.Secret Santa este o traditie populara in perioada sarbatorilor de iarna, in care un grup de oameni (de obicei prieteni, colegi sau membri ai familiei) isi ofera cadouri in mod anonim. Fiecare participant trage la sorti numele unei persoane pentru care va cumpara un cadou, iar identitatea "Mosului Secret" este dezvaluita abia la momentul oferirii cadoului. Activitatea a devenit un obicei la nivel global, ... citește toată știrea