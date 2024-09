Secretele celor mai buni parinti, aflate la Atelierul OCV

Sala de sedinte a redactiei Observatorul de Covasna a fost neincapatoare vineri seara, datorita celui de-al doilea Atelier OCV - din seria "Acces in culise". Multi parinti au acceptat invitatia de a veni la noi acasa din dorinta de a gasi cea mai buna versiune a lor in relatia cu propriii copii. In cadrul evenimentului "Educatie cu zambetul pe buze", alaturi de psihologul Gratiela Stroie, acestia si-au insusit instrumente utile, de aplicat indata, totul intr-un spatiu sigur.Atelierul a ... citește toată știrea