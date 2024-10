Sectia de votare de la Colegiul "Mihai Viteazul" din Sfantu Gheorghe se muta la Muzeul National Secuiesc

Consiliul Judetean Covasna, intrunit joi in sedinta ordinara, a aprobat infiintarea unei sectii de votare in incinta Muzeului National Secuiesc din Sfantu Gheorghe, pentru alegerile prezidentiale si parlamentare.Solicitarea a venit din partea Primariei Sfantu Gheorghe, care a informat Consiliul Judetean ca este nevoita sa mute sectia de votare nr. 14 de la Colegiul National "Mihai Viteazul", deoarece cladirea prevazuta se afla in reabilitare."Avand in vedere faptul ca Muzeul National ... citește toată știrea