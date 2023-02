Sef nou la IPJ Covasna

Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna are un nou sef, pe o perioada de trei luni, in persoana comisarului-sef de politie Alin Pahontu. El a fost in trecut adjunct al sefului IPJ Brasov, dupa cum se arata pe site-ul Politiei Romane."Domnul Pampu-Romanescu s-a pensionat. In functia de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Covasna a fost imputernicit, prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne, domnul comisar-sef de politie Alin Pahontu", a transmis, luni, pentru redactia ... citeste toata stirea